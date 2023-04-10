Somaspor umut tazeledi



SOMA, (DHA) TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Play-Off hedefi olan Somaspor evinde Menemen Futbol Kulübü'nü 1-0 yenerek yeniden umutlandı. Geçen hafta Düzcespor deplasmanında 3-0 öne geçmesine rağmen avantajını koruyamayan ve sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrılan siyah-beyazlılar Menemen galibiyetiyle kendine geldi. Teknik direktör Burhanettin Basatemür, Play-Off hattıyla aralarında sadece 1 puan fark bulunduğunu belirterek, "Menemen FK maçı bizim adımıza son derece kritikti. Çok önemli 3 puanı hanemize yazdırdık. Önümüzde çok maç var. Play-Off hedefimiz için var gücümüzle mücadele edeceğiz" dedi. DHA-Spor Türkiye-Manisa / Soma DHA

2023-04-10 11:40:47



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