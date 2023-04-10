Belediye aşevi minibüsünün çarptığı Kübra, öldü

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)-MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde belediye aşevine ait minibüsün çarptığı Kübra Kulçak (5), hayatını kaybetti.
Kaza, Saat 13.00 sıralarında İstasyonaltı Mahallesi Sedef Sokak'ta meydana geldi. Serkan Çakıl'ın kullandığı Turgutlu Belediyesi Aşevi'ne ait 45 ZB 6673 resmi plakalı minibüs, sokakta oynayan Kübra Kulçak'a çarptı. Kübra, çarpmanın etkisiyle yola savruldu. Sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan Kübra, hayatını kaybetti. Acı haberi alan yakınları, gözyaşlarına boğuldu. Polis, minibüsün şoförü Serkan Çakıl'ı gözaltına aldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.(DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Turgutlu Doğan ÇİZMECİ
2023-04-10 17:30:27
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