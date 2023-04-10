Belediye aşevi minibüsünün çarptığı Elif Seyran, öldü (2)- Yeniden

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Belediye aşevi minibüsünün çarptığı Elif Seyran, öldü

Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU (Manisa), (DHA)MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde belediye aşevine ait minibüsün çarptığı Elif Seyran Kulçak (5), hayatını kaybetti.

Kaza, Saat 13.00 sıralarında İstasyonaltı Mahallesi Sedef Sokak'ta meydana geldi. Serkan Ç.'nin kullandığı Turgutlu Belediyesi Aşevi'ne ait 45 ZB 6673 resmi plakalı minibüs, sokakta oynayan Elif Seyran Kulçak'a çarptı. Elif Seyran, çarpmanın etkisiyle yola savruldu. Sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan Elif Seyran, hayatını kaybetti. Acı haberi alan yakınları, gözyaşlarına boğuldu. Polis, minibüsün şoförü Serkan Ç.'yi gözaltına aldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.(DHA) DHA-Genel Türkiye-Manisa / Turgutlu Doğan ÇİZMECİ

2023-04-10 18:02:52



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