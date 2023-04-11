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Soma'da maden ocağında zehirlenme: 1 işçi öldü, 5 işçi tedaviye alındı

DHA

Soma'da maden ocağında zehirlenme: 1 işçi öldü, 5 işçi tedaviye alındı


SOMA (Manisa), (DHA)MANİSA'nın Soma ilçesinde maden ocağında çalışma alanı açmak için yapılan kontrollü patlatmada karbonmonoksit gazından zehirlenen işçilerden Tevfik Pazarcık (30) yaşamını yitirirken, 5 işçi hastaneye kaldırılarak tedavilerine başlandı.
Soma Eynez Mahallesi'ndeki özel bir şirketin işlettiği maden ocağında, saat 05.00 sıralarında, çalışma alanı açmak için kontrollü patlatma gerçekleştirildi. Patlama sonrası oluştuğu değerlendirilen karbonmonoksit gazından etkilenen işçilerden 2 çocuk babası Tevfik Pazarcık (30), olay yerinde hayatını kaybetti. Gazdan etkilenen işçilerden Şakir Bilbey, Alper Aksoy, Fatih Karahisar, Mustafa Gül ve Ali Anıl Palamut ise tedavi edilmek üzere Soma Devlet Hastanesi'ne götürüldü. İlk müdahalenin ardından Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne sevk edilen işçilerin, hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.(DHA)
DHA-Genel Türkiye-Manisa / Soma SOMA (Manisa), (DHA)
2023-04-11 10:57:56

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