Manisa FK evinde Bandırmaspor´la oynayacak

MANİSA, (DHA)SPOR Toto 1´inci Lig´de hafta sonu deplasmanda Sakaryaspor´a 2-0 yenilip Play-Off hattına adını yazdıramayan Manisa Futbol Kulübü yarın sahasındaki hafta içi mesaisinde Beyçimento Bandırmaspor´la karşı karşıya gelecek. Mümin Özkasap Stadı´nda Ömer Faruk Turtay´ın görev yapacağı maçın başlama düdüğü saat 16.00´da çalacak.
Ligde 45 puanla 9´uncu basamakta haftaya başlayan siyah-beyazlılarda sakatlıkları süren orta saha Nizamettin ile defans oyuncu Ba forma giyemeyecek. Teknik direktör Yalçın Koşukavak, Bandırmaspor maçını kazanıp yeniden çıkışa geçeceklerini söyledi. Play-Off yolunda önemli bir sınav vereceklerini belirten Koşukavak, "Ligde 5´inci ve 11´inci sırada yer alan takımlar arasında puanlar adeta kafa kafaya. Çekişmeli bir yarışın içindeyiz. Bandırma maçını kazanıp ilk 7 sıra içinde yer almayı hedefliyoruz" diye konuştu.DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)
2023-04-11 11:17:02
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