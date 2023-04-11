Soma'da maden ocağında zehirlenme: 1 işçi öldü, 5 işçi tedaviye alındı (2)

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI
Manisa Valiliği, Soma ilçesinde maden ocağında çalışma alanı açmak için yapılan kontrollü patlatmada ortaya çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenmelerle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Soma ilçesi Eğnez Mahallesi'nde 11 Nisan'da saat 05.00 sıralarında faaliyet gösteren 1 maden ocağında çalışmakta olan 4 kişi karbonmonoksit zehirlenmesi nedeniyle yaralanmış; yaralılardan 1 kişi hayatını kaybetmiştir. Ayrıca yaralıları kurtarmak için aşağı inerek zehirlenmeden etkilenen 2 kişi de kontrol amaçlı Soma Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştır. Konuya ilişkin soruşturma başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.
İŞLETME DE DURUMU BİLDİRDİ
Olayla ilgili maden işletmesinden yapılan açıklamada ise "Soma'da bulunan maden işletmemizde, tavan taşını kırmak ve çalışma alanı açmak için yapılan kontrollü patlatma sonrası oluşan karbonmonoksit gazından kaynaklı zehirlenme gerçekleşmiştir. Gerçekleşen bu kaza nedeniyle ne yazık ki bir çalışanımız hayatını kaybetmiştir. Etkilenen diğer çalışma arkadaşlarımızın da ilk müdahaleleri yapıldı. Şu an hastanede kontrol altındalar" denildi. (DHA)Serkan ÖZDEMİR-Ersan ERDOĞAN/ SOMA, (Manisa), (DHA)
DHA-Genel Türkiye-Manisa / Soma Serkan ÖZDEMİR-Ersan ERDOĞAN
2023-04-11 14:11:17
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