Minibüsün çarptığı Elif Seyran toprağa verildi (2)

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SÜRÜCÜ SERBEST

Turgutlu ilçesinde Elif Seyran Kulçak'a çarpıp ölümüne neden olan belediye aşevi minibüsünün şoförü Serkan Ç., çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı. Serkan Ç.'nin savcıya verdiği ifadede, "Minibüse binerken, aracın önünü kontrol ettim. Kesinlikle kimse olduğunu görmedim. Kusurumun olmadığını düşünüyorum" dediği öğrenildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Turgutlu Doğan ÇİZMECİ

2023-04-11 16:52:47



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