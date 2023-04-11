Soma'da maden ocağında zehirlenme: 1 işçi öldü, 5 işçi tedaviye alındı (3)

MEMLEKETİ ZONGULDAK'TA TOPRAĞA VERİLECEK
Manisa'nın Soma ilçesindeki özel bir şirketin işlettiği maden ocağında, yer açmak için yapılan kontrollü patlatmada ortaya çıkan karbonmonoksit gazından etkilenerek, kaldırıldığı Soma Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybeden maden işçisi 2 çocuk babası Tevfik Pazarcık'ın (30) cenazesinin yarın memleketi Zonguldak'ın Gökçebey ilçesi Pazarcıklıoğlu köyüne defnedileceği öğrenildi.
YARALI İŞÇİLERDEN 1'İ TABURCU EDİLDİ
Öte yandan, yaralı 5 işçiden Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'nde tedavisi tamamlanan Alper Aksoy, taburcu oldu. Gazdan etkilenen işçiler Şakir Bilbey, Fatih Karahisar, Mustafa Gül ve Ali Anıl Palamut'un ise Manisa'daki özel bir hiperbarik oksijen merkezinde tedavilerinin devam ettiği ve sağlık durumların iyi olduğu öğrenildi.
CHP'Lİ VEKİLDEN MADEN İŞÇİLERİNE GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETİ
CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, sabah saatlerinde geldiği Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'nde tedavi gören maden işçilerini ziyaret edip, 'geçmiş olsun' dileğinde bulundu.Ersan ERDOĞAN/ SOMA (Manisa), (DHA) DHA-Genel Türkiye-Manisa / Soma Ersan ERDOĞAN
2023-04-11 18:37:53
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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