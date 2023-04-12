Manisa Futbol Kulübü - Bandırmaspor: 0-1

Günde 2 tane yumurta yersek ne olur?

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Ersan ERDOĞAN / MANİSA, (DHA)

STAT: Mümin Özkasap

HAKEMLER: Ömer Faruk Turtay, Hasan Hüseyin Tetik, Mehmet Şengül

MANİSA FUTBOL KULÜBÜ: Ömer Ayberk, Metehan, Domgjoni, Kaan, Burak Altıparmak, Stark (Dk. 66 Gakpa), Fernandes, Burak Çoban (Dk. 66 Muhammed Mert), Diallo (Dk. 46 Tabla), Adem

BANDIRMASPOR: Gkelios Berkan, Alpay, Arda, Emre, Levent (Dk. 81 Tehteh), Mehmet, Mulumba, Soukou (Dk. 81 Mustafa), Kerim (Dk. 10 Sergen), Saponjic (Dk. 61 Atabey)

GOL: Dk. 74 Soukou (Bandırmaspor)

KIRMIZI KART: Dk. 17 Alpay (Bandırmaspor)

SARI KARTLAR: Fernandes, Domgjoni, Tabla (Manisa FK), Emre, Levent, Atabey (Bandırmaspor)

Spor Toto 1'inci Lig'de Play-Off'u hedefleyen Manisa Futbol Kulübü evinde Beyçimento Bandırmaspor'a 1-0 yenilerek yarışta büyük yara aldı. Konuk Bandırmaspor 17'nci dakikada Alpay'ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. İlk yarısı golsüz sona eren maçın 74'üncü dakikasında Cebio Soukou, Bandırmaspor'un golünü kaydetti. Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, Bandırmaspor kritik 3 puanı aldı. Bu sonucun ardından Manisa FK 45 puanda kalırken, Bandırmaspor 47 puana yükselip ilk 7 umutlarını tazeledi.

17´nci dakikada Alpay, Adem Büyük'e yaptığı sert müdahale sonucu kırmızı kart gördü, Bandırmaspor 10 kişi kaldı.

45´nci dakikada Bandırmaspor´da, Levent´in kullandığı kornere yükselen Arda´nın kafa şutu kaleci Ömer´de kaldı.

70´nci dakikada Manisa FK atağında sağdan topu taşıyan Gakpa´nın ceza sahası içinden şutunu kaleci Gkelıos çeldi, dönen topu defans uzaklaştırdı.

74´üncü dakikada Levent´in kullandığı serbest vuruşta pas verdiği Soukou sağ çaprazdan ceza sahası içerisine girdi, bu oyuncunun yerden uzak köşeye şutunda top ağlarla buluştu: 0-1.

86´ncı dakikada Manisa FK atağında sol çaprazdan ceza sahasına giren Tabla´nın ortasını defans uzaklaştırdı, Fernandes önüne düşen topu kaleye gönderdi. Üst direğe çarpan topu defans uzaklaştırdı.

90+2´nci dakikada Manisa FK atağında ceza sahası içinde topla buluşan Adem´in şutunu kaleci çeldi.

Karşılaşma deplasman ekibinin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

DHA-Spor Türkiye-Manisa ERSAN ERDOĞAN

2023-04-12 18:11:16



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