Manisa'da piyasaya sahte para süren 2 şüpheliye tutuklama

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Serkan ÖZDEMİR/AKHİSAR (Manisa), (DHA)MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, piyasaya sahte para sürdükleri belirlenen A.G. ve İ.E. yakalanıp tutuklandı. İ.E.'nin üzerinde 383 adet 200 TL'lik banknot ele geçirildi.

Akhisar Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, bir kişinin alışveriş yaptığı mağazada sahte para kullandığı bilgisine ulaştı. JASAT'ın teknik ve fiziki takibinin ardından şüpheli İ.E., alışveriş yaptığı mağazada yakalandı. İ.E.'nin üzerindeki aramada, 383 adet 200'TL´lik sahte banknot ele geçirildi. İ.E., jandarmadaki sorgusunda sahte paraları A.G.'den aldığını söyledi. A.G. de düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

A.G. ve İ.E., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Akhisar Serkan ÖZDEMİR

2023-04-13 10:07:58



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.