'En az 4 vekil alırız' diyen İYİ Partili Sunat'a, 5'inci sıradaki adaydan sitem

Ersan ERDOĞAN / MANİSA, (DHA)- İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Şenol Sunat, 1'inci sıra milletvekili adayı olarak gösterildiği Manisa'da, tüm adayların katılımıyla basın toplantısı düzenledi. Konuşmasında "En az 4 vekili çıkarırız" diyen Sunat'a, 5'inci sıra milletvekili adayı Opr. Dr. Gürhan Özcan sitemde bulundu. Özcan, "5 almayı düşünüyoruz deseydiniz. 'Ben bu partiye çok fazla milletvekili alalım' diye girdim. Manisa'da en çok oy potansiyeli olan kişi olarak girdim. Beni yediniz şu an" dedi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve partinin seçim işleri başkanı Şenol Sunat, 1'İnci sıra milletvekili adayı olarak gösterildiği memleketi Manisa'ya gelerek, seçim çalışmalarına başladı. Partililer tarafından Yunusemre ilçesinin girişindeki bir otel önünde karşılanan Sunat, daha sonra geçtiği partisinin il başkanlığında, tüm adayların katılımıyla basın toplantısı düzenledi. Açıklamasında Manisa'nın kronikleşmiş tüm sorunlarını bildiklerini ve iktidara geldiklerinde çözeceklerini belirten Sunat, Manisa'nın hak ettiği değeri görmesi için tüm hemşerilerinin oyuna talip olduklarını söyledi. Sunat, "Manisa'da göreceksiniz çok büyük bir fark atacağız. En az 4 vekili çıkarırız diye düşünüyorum. Hepsini almayı düşünüyorum" dedi.

İYİ Partinin Manisa 5'inci sıra milletvekili adayı olan Opr. Dr. Gürhan Özcan, Sunat'ın bu sözleri üzerine, "5 almayı düşünüyoruz deseydiniz. 'Ben bu partiye çok fazla milletvekili alalım' diye girdim. Manisa'da en çok oy potansiyeli olan kişi olarak girdim. Beni yediniz şu an" diyerek, sitemde bulundu. Sunat, ise bu defa "Ben en az dedim zaten" karşılığını verdi. Özcan da bunun üzerine "Ben 5 diye söyleyeyim. Manisa'da dokunmadığım kişi yoktur. Her yerde oy potansiyelim vardır. Sadece iyi parti değil, tüm partilerden çok iyi oy alacağım. Ben 5 hedefi koyuyorum. 6'yı zorlarız diyorum. Ankara tanımıyor ama Manisa beni tanıyor" dedi.(DHA)

