MHP Manisa İl Başkanlığınca milletvekili adayları tanıtıldı

MANİSA, (DHA)MİLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Manisa İl Başkanlığı, 14 Mayıs´ta gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı ve 28´inci Dönem Milletvekili Seçimleri için milletvekili adaylarını tanıttı.MHP Manisa İl Başkanlığı tarafından, Yunusemre Belediyesi Millet Çarşısı´nda düzenlenen toplantıda MHP Manisa milletvekili adayları tanıtıldı. Toplantıya Manisa´dan 1´inci sıradan aday gösterilen MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, milletvekili adayları, MHP´li Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve partililerin yanı sıra AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, AK Parti´li belediye başkanları ile AK Parti Manisa il ve ilçe teşkilatları da katıldı.Tanıtıp toplantısında konuşan MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Millet İttifakı´na yüklendi. Akçay, "Karşımızda CHP´nin öncülük ettiği bir zillet ittifakı var. Bunlar 6´lı mı 7´li mi kendi içlerinde kavga ede dursunlar, kaçlı ittifak oldukları bile belli değil. Fakat belli olan ve görünen bir gerçek var o da şu asıl ittifak CHP ile HDP arasındadır. PKK-FETÖ arasındadır. Diğerleri figürandır. Milletimiz, ülkemizi kaos, kargaşa ve iktidarsızlığa sürüklemek isteyenlere asla fırsat vermeyecektir. CHP´nin öncülük ettiği bu ittifak, kirli ve sinsi bir ittifaktır. Biz bilge liderimiz Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan´ın öncülüğünde güçlü Türkiye diyoruz. `Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan aday belli, karar net´ diyoruz. En az 2,5 yıldır söylüyoruz. Adamlar adaylarını belirleyemediler, az daha birbirlerini vurup kan gövdeyi götürüyordu. 14 Mayıs´ta büyük bir zafere imza atıp, burada Cumhur İttifakı´nın mensupları ile birlikte hem cumhurbaşkanının seçimini hem de Cumhur İttifakı´nın zaferini kutlayacağız" diye konuştu.MHP Manisa´da milletvekili aday sıralaması Erkan Akçay, Ali Uçak, Şehnaz Güvendik Arık, Mustafa Ünveren, Güngör Dinçer, Seval Başkesen, Hüseyin Şahin Erturan, Nadi Sarı, Deniz Sevim, Öztürk Demir' den oluşuyor.
DHA-Genel Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN
2023-04-14 03:14:05
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