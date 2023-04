Azerbaycan İstanbul Başkonsolosu Mustafayeva: Atatürk Türkiye için neyse Haydar Aliyev de bizim için odur

Ersan ERDOĞAN/ MANİSA, (DHA)- AZERBAYCAN'ın kurucu lideri Haydar Aliyev'in doğumunun 100'üncü yıl dönümü anısına Manisa'da fotoğraf sergisi açıldı. Sergide konuşan Azerbaycan İstanbul Başkonsolosu Narmina Mustafayeva, "Atatürk, Türkiye için neyse Haydar Aliyev de bizim için odur. Bize miras bıraktığı Azerbaycan'ı koruyarak, geliştirerek gelecek nesillere aktarmak istiyoruz" dedi.

Azerbaycan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Narmina Mustafayeva ve Azerbaycan İstanbul Konsolosu Zaur Allahverdi-Zada, Azerbaycan'ın kurucu lideri Haydar Aliyev'in doğumunun 100'üncü yıl dönümü anısına Azerbaycan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu ve Manisa Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Derneği'nin, Manisa'da ortaklaşa düzenlediği, fotoğraf sergisine katılmak üzere kente geldi.

İLK DURAĞI BÜYÜKŞEHİR OLDU

Sergi öncesi Başkonsolos Narmina Mustafayeva ve İstanbul Konsolosu Zaur Allahverdi-Zada, ilk olarak Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cengiz Ergün'e ziyarette bulundu. Konuklarını kapıda karşılayan Ergün, Başkonsolos Mustafayeva'ya, Manisa bezinden yapılmış ve çerçeveletilmiş temsili kaftan ile kenti tanıtıcı ürünlerin yer aldığı çantadan takdim etti. Başkonsolos Mustafayeva da Ergün'e Karabağ'daki endemik yapı içerisinde yer alan Har-ı Bülbül çiçeği işlemesi ve çeşitli hediyeler takdim etti.

MANİSA VALİLİĞİNE DE ZİYARETTE BULUNDU

Daha sonra Başkonsolos Mustafayeva ve beraberindeki heyet, Manisa Vali Yardımcısı Ahmet Yılmaz tarafından valilik makamında ağırlandı. Başkonsolos Mustafayeva, valilik ziyaret anı defterini imzaladıktan sonra, makama geçti.

HAYDAR ALİYEV'İN ANISINA FOTOĞRAF SERGİSİ

Ziyaretin ardından Şehzadeler ilçesinde bulunan Manisa Büyükşehir Belediyesi Fatih Sergi Salonu'na geçildi. Azerbaycan'ın kurucu lideri Haydar Aliyev'in doğumunun 100'üncü yıl dönümü anısına düzenlenen fotoğraf sergisinin kurdele kesimi yapıldı. Kurdele kesimine Manisa Vali Yardımcısı Ahmet Yılmaz ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Ataç da katıldı. Kurdele kesiminin ardından, iki ülkenin ulusal marşları okundu. Ardından konuşan Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cengiz Ergün, "Büyük lider Haydar Aliyev'in büyük mücadele verdiği Karabağ sorununun çözümü ve orada can Azerbaycan bayrağının dalgalanması; oğlu, değerli Devlet Başkanı İlham Aliyev beyefendiye nasip olmuştur. Bu büyük zafer, yalnızca Azerbaycan'ımızı değil tüm Türk dünyasını sevindirmiş ve gururlandırmıştır. Bu vesileyle Azerbaycan'ımızın milli lideri, büyük devlet başkanı Haydar Aliyev'i doğumunun 100. yıl dönümünde bir kez daha saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhu şad olsun" dedi.

'HER ZAMAN YÜREKLERİMİZDE VE HAFIZALARIMIZDA YAŞAYACAK'

Azerbaycan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Narmina Mustafayeva da "Haydar Aliyev her zaman Azerbaycan'ın çıkarlarını düşündü. Kendi kaderini Azerbaycan'a bağladı. Sorumluluk almaktan çekinmedi ve tereddüt etmedi. Azerbaycan'ın en zor günlerinde, Sovyetlerden ayrılıp bağımsızlığını kazandığı zaman içerideki problemler ve Ermenistan'ın işgali ile uğraşırken, o, Azerbaycan halkının davetiyle iktidara geldi. Gelişi ile istikrar sağlandı, ekonomik gelişmeler için adımlar atıldı. Bugünkü bağımsız ve zengin Azerbaycan'ın temel taşları o yıllarda atıldı. Biz meyvesini alıyoruz. Azerbaycan dünyaya açıldı. Her zaman devletine ve milletine yürekten bağlı oldu. Azerbaycan halkı da ona karşılık verdi. Bu bağlılık cumhurbaşkanı ve devlet adamlığından öte. Biz onu atamız ve büyüğümüz olarak kabullendik. Atatürk, Türkiye için neyse Haydar Aliyev de bizim için odur" dedi.

'ŞİMDİ O TOPRAKLARDA BİZİM BAYRAĞIMIZ DALGALANIYOR'

"Bize miras bıraktığı Azerbaycan'ı koruyarak, geliştirerek gelecek nesillere aktarmak istiyoruz" diyen Başkonsolos Mustafayeva, şöyle devam etti:

"En büyük hayali toprak bütünlüğünü korumaktı. Cumhurbaşkanımız İlham Aliyev ordumuzla ve milletimizin de desteğiyle 2'nci Karabağ Savaşı'nda bu hayali gerçekleştirdi. Şimdi o topraklarda bizim bayrağımız dalgalanıyor. Eminiz ki bu Haydar Aliyev'in ruhunu sevindirmiştir. Haydar Aliyev, her zaman yüreklerimizde ve hafızalarımızda yaşayacak."

'HERKESİN HAFIZASINDA KALMASINI İSTİYORUZ'

Konuşmaların ardından fotoğraf sergisi gezildi. Serginin gezilmesinin ardından Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulunan Azerbaycan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Narmina Mustafayeva, "Bu yıl büyük siyasetçimiz, unutulmaz devlet adamı, ümummilli liderimiz Haydar Aliyev'in doğumunun 100'üncü yıl dönümünü kutluyoruz. Cumhurbaşkanımız İlham Aliyev aldığı karar ile 2023 yılını Haydar Aliyev yılı ilan etti. Türkiye'de olduğu gibi dünyanın birçok yerinde onun aziz hatırasını yaşatmak adına farklı etkinlikler düzenliyoruz. Haydar Aliyev Azerbaycan'ın kurucusudur, mimarıdır. Görevimiz, onun bize bıraktığı zengin güçlü Azerbaycan'ımızı korumak, geliştirmek ve gelecek nesillere daha güçlü bırakmadır. Haydar Aliyev'in devleti, milleti ve bizim için yaptıklarını herkesin bilmesini istiyoruz. Bizim yüreklerimizde ve hafızalarda yer aldığı ve yaşadığı gibi herkesin hafızasında kalmasını istiyoruz" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN

2023-04-14 19:05:02



