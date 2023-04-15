Manisa FK, Erzurum'la İstanbul'da oynayacak

MANİSA, (DHA)SPOR Toto 1'inci Lig'de üst üste Sakaryaspor ve Bandırmaspor'a yenilip Play-Off yarışında yara alan Manisa Futbol Kulübü, yarın alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Erzurumspor FK ile karşı karşıya gelecek. İstanbul Pendik Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmada Ali Yılmaz düdük çalacak.
Manisa FK'da sakatlıkları süren orta saha Nizamettin ile stoper Ba, Erzurumspor FK'ya karşı forma giyemeyecek. Manisa FK Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, kötü gidişata son vereceklerine inandığını söyledi. DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)
2023-04-15 10:38:47
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