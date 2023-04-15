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Manisa BŞB İstanbul'da

DHA

Manisa BŞB İstanbul'da


MANİSA, (DHA)TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde evindeki 6 maçlık galibiyet serisiyle düşme hattıyla bağlarını koparıp Play-Off barajını yakalan Manisa Büyükşehir Belediyespor yarın Darüşşafaka Lassa deplasmanına çıkacak. İstanbul Volkswagen Arena'daki karşılaşmanın hava atışı saat 15.30'da yapılacak. Ligde Manisa BŞB'nin 24 haftada 10, Darüşşafaka'nın ise 12 galibiyeti var. Manisa ekibi evindeki iyi performansına rağmen son 3 deplasman sınavından eli boş döndü.
 DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)
2023-04-15 10:41:21

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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