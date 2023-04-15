Polis lojmanında başından vurulmuş bulunan güzellik salonu işletmecisi öldü (2)

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'AÇIĞA ALINDI'

Manisa'nın Demirci ilçesinde, polis lojmanında başından tabancayla vurulmuş olarak bulunan Yeşim Akbaş'ın ölümüyle ilgili soruşturmada adli kontrol şartıyla serbest bırakılan İlçe Emniyet Müdürlüğü´nde görevli komiser yardımcısı D.Y., başlatılan idari soruşturma kapsamında açığa alındı. Cinayet ihtimaline karşın D.Y.'nin el svabının alındığı, Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek sonucun beklendiği bildirildi.

D.Y.'nin jandarma ve savcılıktaki ifadesi de ortaya çıktı. D.Y.´nin ifadesinde, "Akşam beraber yemek yedik ve lojmana geçtik. Gece beraber olduk. Sabah uyandığımda duşa girdim. Çıktığımda o şekilde buldum. Hemen alt kata inerek yardım istedim. İntihar ettiğini düşünüyorum" dedi.

Ersan ERDOĞAN/MANİSA, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN

2023-04-15 16:43:23



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