Akhisarspor - Fatsa Belediyespor: 2-1 

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AKHİSAR, (DHA)STAT: Spor Toto Akhisar

HAKEMLER: Yalçın Taşkınfurat, Uğur Aydoğdu, Batuhan Bıyıklı

AKHİSARSPOR: Mehmet Ali Halilcan, Serkan, Bora, Oğuzcan (Dk. 89 Bertuğ), Semih, Halil İbrahim (Dk. 68 Tunahan), Orçun, Turhan, Yiğit Bayındır (Dk. 85 Yiğit Düztaş), Recep

FATSA BELEDİYESPOR: Mustafa Bilalcan, Gökhan (Dk. 79 Cemilcan), İlyas, Serhan, İsmet Kaan (Dk. 63 Taha), Batuhan (Dk. 79 Erşan), İdris, Umut Koray (Dk. 46 Emre), Batınay (Dk. 46 Arif), Buğra

GOLLER: Dk. 62 Oğuzcan, Dk. 76 (P.) Serkan (Akhisarspor), Dk. 80 Cemilcan (Fatsa Belediyespor)

SARI KARTLAR: Yiğit (Akhisarspor), Bilalcan (Fatsa Belediyespor)TFF 3'üncü 3'üncü Grup'ta geçen hafta deplasmanda Niğde Anadolu FK'yı deplasmanda 2-1 mağlup eden Akhisarspor evinde Fatsa Belediyespor engelini de aştı: 2-1.

Yeşil-siyahlılar ilk yarısı golsüz sona eren maçın 62'nci dakikasında Oğuzcan ile perdeyi açarken, 76'da Serkan penaltı atışını gole çevirdi. Konuk takım 80'de Cemilcan'ın golüyle farkı 1'e indirdi: 2-1.

Akhisarspor bu galibiyetle 30 puana yükselirken, Fatsa Belediyespor 24 puanda kaldı. DHA-Spor Türkiye-Manisa / Akhisar AKHİSAR

2023-04-16 17:03:02



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