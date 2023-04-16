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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Turgutluspor - Ergene Velimeşespor: 1-2

DHA

Turgutluspor - Ergene Velimeşespor: 1-2


TURGUTLU, (DHA)STAT: 7 Eylül
HAKEMLER: Ertuğrul Kösterelioğlu, Şaban Karadereli, Eray Pınar
TURGUTLUSPOR: Fatih Sertan, Muhammed Ebrar, Anıl, Ali Jama (Dk. 46 Berkay), Tolga (Dk. 83 Serhat), Mustafa, Yiğit (Dk. 71 Mertali), Onur (Dk. 46 Mustafa), Okan (Dk. 88 Fırat), Noyan
ERGENE VELİMEŞESPOR: Salih Burak, İbrahim Hırçın, Kerim, Fatih, Mete (Dk. 90 Akif), İbrahim Fatih, Samet (Dk. 71 Ömercan), Onur (Dk. 89 Talha), Baran (Dk. 59 Ahmet Tuna), Yunus Emre (Dk. 71 Halil)
GOLLER: Dk. 15 Anıl (Turgutluspor), Dk. 19 ve Dk. 77 Mete (Ergene Velimeşespor)
SARI KARTLAR: Okan, Sertan (Turgutluspor)
KIRMIZI KART: Sertan (Turgutluspor)TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Turgutluspor, evinde Ergene Velimeşespor'a 2-1 yenildi. Turgutluspor 15'inci dakikada Anıl'ın golüyle öne geçerken, Mete 19'da maça beraberliği getirdi. Müsabakanın 77'nci dakikasında yine sahneye çıkan Mete, Ergene Velimeşespor'u galibiyete taşıyan isim oldu. Bu sonucun ardından Turgutluspor 29 puanda kalırken, Ergene Velimeşespor ise 25 puana çıktı.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Turgutlu TURGUTLU
2023-04-16 17:03:51

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