Manisa'da maden işçilerini taşıyan servis minibüsü devrildi: 6 yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Serkan ÖZDEMİRCevdet ŞEN/ SOMA (Manisa), (DHA)MANİSA'nın Soma ilçesinde, maden ocağında çalışan işçileri taşıyan minibüs, şarampole devrildi. Kazada 6 işçi yaralandı.

Kaza, bugün saat 16.30 sıralarında Soma'nın kırsal Eynez Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Özel bir maden ocağında çalışan işçileri taşıyan Cemil Güleç yönetimindeki 45 J 4386 plakalı servis minibüsü, şarampole devrildi. Kazada, sürücü Cemil Güleç ile maden işçileri Burhanettin Tarhan, Yunus Şeker, Uğur Dalaklı, Tolga Vardar (35) ve Hasan Hüseyin Menekşe (22) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Soma Devlet Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Soma Serkan ÖZDEMİRCevdet ŞEN

2023-04-16 19:42:53



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.