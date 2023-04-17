Manisa Futbol Kulübü iki maç sonra kazandı



MANİSA, (DHA)SPOR Toto 1'inci Lig'de İstanbul'da Erzurumspor'u 1-0 geriye düştüğü maçta 3-1 mağlup eden Manisa Futbol Kulübü, Play-Off yolunda yeniden umutlandı. Üst üste Sakaryaspor ve Bandırmaspor maçlarını kaybedip ilk 7 yarışında yaralar alan siyah-beyazlılar, Erzurumspor FK galibiyetiyle rahat nefes aldı. Bu sonuçla yeniden potaya giren Manisa FK'da teknik direktör Yalçın Koşukavak, Play-Off'a kalabilmek için mücadelelerini sürdüreceklerini ifade etti.

Çok zor bir maçı kayıpsız geçmenin mutluluğunu yaşadıklarını anlatan Koşukavak, "Erzurumspor'un ligde kalma mücadelesi var. Biz de geçen hafta tolere edemeyeceğimiz bir maçı kaybettik. Oyuna gelecek olursak, Erzurumspor bizi çok set hücumuna itti. İlk yarı itibarıyla girdiğimiz birkaç pozisyondan gol bulabilseydik, oyunun gidişatı değiştirecekti. Play-Off'a kalmak için mücadele edeceğiz. Erzurumspor'a da ligde kalma yolunda başarılar dilerim" şeklinde konuştu.DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)

2023-04-17 10:48:36



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