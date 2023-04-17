Geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, 1 saatte kontrol altına alındı

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Ersan ERDOĞAN/MANİSA, (DHA)MANİSA Organize Sanayi Bölgesi´ndeki bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, 1 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı.

Yunusemre ilçesi Manisa Organize Sanayi Bölgesi 2'nci kısımdaki bir katı atık geri dönüşüm tesisinde saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Bahçede istiflenen kartonların tutuşması ile başlayan yangına; 13 itfaiye aracı ve 2 su tankeri ile müdahale edildi. Ekiplerin 1 saatlik çalışmasıyla alevler kontrol altına alındı. 100 ton kartonun küle döndüğü yangında, soğutma işlemleri sürüyor.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN

2023-04-17 14:00:39



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