Manisa'da çocuklar için 'askıda kıyafet' uygulaması

Ersan ERDOĞAN/MANİSA, (DHA)-MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde giyim mağazası sahibi Çisem Kıdır (30) deprem felaketinde etkilenip, ihtiyaç sahibi çocuklar için 'askıda kıyafet' uygulaması başlattı.
Yarhasanlar Mahallesi Kara Mızrak Caddesi'nde giyim mağazası işleten evli ve 1 çocuk annesi Çisem Kıdır, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenerek, 'askıda kıyafet' uygulaması başlattı. Kıdır, ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için başlattığı kampanyayı dükkanına astığı yazıyla duyurdu. İhtiyaç sahibi kişiler ile yardımseverleri buluşturan kampanya, ilgi gördü. Mağaza sahibi Çisem Kıdır, "Depremden dolayı yoğun üzüntü yaşadık. Özellikle ihtiyacı olan ailelere askıda kıyafet kampanyası başlatma fikri doğdu. Projeyi uyguladım. Manisa'da çok fazla sayıda duyarlı vatandaşımız var. Tüm hayırseverlerimizden yardıma ihtiyacı olan vatandaşlarımız için destek bekliyorum" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN
2023-04-19 11:06:31
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