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Manisa'da çocuklar için 'askıda kıyafet' uygulaması

DHA

Manisa'da çocuklar için 'askıda kıyafet' uygulaması


Ersan ERDOĞAN/MANİSA, (DHA)-MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde giyim mağazası sahibi Çisem Kıdır (30) deprem felaketinde etkilenip, ihtiyaç sahibi çocuklar için 'askıda kıyafet' uygulaması başlattı.
Yarhasanlar Mahallesi Kara Mızrak Caddesi'nde giyim mağazası işleten evli ve 1 çocuk annesi Çisem Kıdır, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenerek, 'askıda kıyafet' uygulaması başlattı. Kıdır, ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için başlattığı kampanyayı dükkanına astığı yazıyla duyurdu. İhtiyaç sahibi kişiler ile yardımseverleri buluşturan kampanya, ilgi gördü. Mağaza sahibi Çisem Kıdır, "Depremden dolayı yoğun üzüntü yaşadık. Özellikle ihtiyacı olan ailelere askıda kıyafet kampanyası başlatma fikri doğdu. Projeyi uyguladım. Manisa'da çok fazla sayıda duyarlı vatandaşımız var. Tüm hayırseverlerimizden yardıma ihtiyacı olan vatandaşlarımız için destek bekliyorum" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN
2023-04-19 11:06:31

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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