Yeşim'in ölümünde gözaltına alınan komiser yardımcısı tutuklandı (2)

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BU KEZ TUTUKLANDI

Manisa'nın Demirci ilçesindeki polis lojmanında başından tabanca ile vurulmuş halde bulunan Yeşim Akbaş'ın (26) ölümüne ilişkin soruşturmada ikinci kez gözaltına alınan komiser yardımcısı Doğancan Yıldız (32), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA) Ersan ERDOĞAN/MANİSA,DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN

2023-04-19 15:13:42



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