Somaspor - Arnavutköy Belediyespor: 1-0

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SOMA, (DHA)

STAT: Soma Atatürk

HAKEMLER: Ahmet Ecevit, Muhammet Oğuzhan Öztaş, Muhammet Munir Dadı

SOMASPOR: Tunay Yavuzhan (Dk. 90+2 Ahmet Hakan), Kadir, Oğuzhan, Yusuf Türk, Yusuf Tursun (Dk. 77 Emre Can Atila), Erdem (Dk. 90+4 Murat), Mustafa, Eray, Şener (Dk. 63 Mücahit), Emrecan Bulut (Dk. 90 Enes Tayfun)

ARNAVUTKÖY BELEDİYESPOR: Fatih (Dk. 53 Emrehan) Kamil, Mert, Tolga, Furkan Yaman, Ömer Faruk, Egehan (Dk. 46 Adem Metin), Doğancan (Dk. 46 Furkan Işıkdemir), Berat Satılmış (Dk. 67 Berat Ali Genç), Ferhat, Osman

GOL: Dk. 74 Erdem (Somaspor)

SARI KARTLAR: Mustafa, Emrecan Bulut, Yusuf Türk (Somaspor)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Somaspor, iç sahada üst üste 3'üncü galibiyetini Arnavutköy Belediyespor'u 1-0 yenerek alıp Play-Off yarışında iddialı konuma geldi. Soma Atatürk Stadı'ndaki hafta içi mesaisini Erdem'in 74'üncü dakikadaki golüyle kazanan siyah-beyazlı ekip puanını 47 yaptı. Somaspor grupta bitime 4 maç kala 8'inci sıraya tırmanıp Play-Off barajıyla arasındaki farkı 2 puana indirdi. DHA-Spor Türkiye-Manisa / Soma SOMA, (DHA)

2023-04-19 17:03:26



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