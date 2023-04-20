Somaspor Play-Off hedefini sürdürüyor

SOMA, (DHA)TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta deplasmanda Isparta 32 Spor'a 2-0 yenilip Play-Off yarışında yara alan Somaspor evinde Arnavutköy Belediyespor engelini 1-0'lık skorla aşarak yeniden umutlandı. Teknik direktör Burhanettin Basatemür, kritik bir maçı kazandıklarını söyledi. Play-Off hattıyla aralarında 2 puan fark bulunduğunu belirten Basatemür, "Sonuna kadar hedefimizi kovalayacağız. Önümüzde 4 maç var. Hepsi final niteliğinde. Biz iyi bir takımız, gereğini yaparız" dedi.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Soma SOMA, (DHA)
2023-04-20 11:20:22
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