Manisa Büyükşehir Belediyespor - Frutti Extra Bursaspor: 82-87

Ağaca düşen şimşek, Dünya'da daha önce eşi benzeri görülmemiş bir madde yarattı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



MANİSA, (DHA)SALON: Muradiye

HAKEMLER:

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Tarrant 15, Cruz 20, Williams 9, Mustafa, Anosike 6, Roberson 26, Selim 6, Erdi

FRUTTI EXTRA BURSASPOR: Onuralp 15, Dudzinski 17, Andrews 16, Auguste 6, Needham 2, Yiğitcan 12, Clemmons 19, Mithat Can

1. PERİYOT: 1623

2. PERİYOT: 40-44

3. PERİYOT: 63-72TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde evinde Frutti Extra Bursaspor'u konuk eden Manisa Büyükşehir Belediyespor karşılaşmadan 87-82 mağlup ayrıldı.

Bursaspor maçın ilk çeyreğini 23-16 önde tamamladı. İkinci periyotta da rakibine geçit vermeyen Bursa ekibi devreye 4 sayı farkla, 44-40 galip girdi. Üçüncü periyotta özellikle hücumda etkili bir görüntü ortaya koyan Bursaspor 72-63 üstünlük sağladı. Frutti Extra Bursaspor son bölümde farkı açamasa da müsabakayı kazanmayı bildi. DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)

2023-04-22 15:27:40



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.