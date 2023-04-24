Somaspor takipte

SOMA, (DHA) TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde aldığı 1-0'lık Arnavutköy Belediyespor galibiyetinin ardından dün deplasmanda zirve takipçisi Şanlıurfaspor'la 0-0 berabere kalarak 48 puana ulaşan Somaspor, Play-Off yarışını sürdürdü. Son 2 maçtan 4 puan çıkaran siyah-beyazlılar, 7'nci sıraya yükselip, ilk 6 ile puan farkını 1'e indirdi. Soma ekibinin dış sahadaki galibiyet özlemi ise 5 maça yükseldi. Somaspor, aldığı 1 puanla Şanlıurfaspor'un 7 maçlık galibiyet serisini sona erdirdi. Bu haftayı bay geçecek siyah-beyazlılar, son 3 karşılaşmada Nazilli Belediyespor, Bursaspor (D) ve Afyonspor'la rakip olacak.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Soma SOMA, (DHA)
2023-04-24 12:47:38
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