Manisa FK - Altınordu: 2-2

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manisa FK - Altınordu: 2-2

DHA

Manisa FK - Altınordu: 2-2


MANİSA, (DHA)STAT: Mümin Özkasap
HAKEMLER: Gürcan Hasova, Samet Özkul, Onur Gülter
MANİSA FUTBOL KULÜBÜ: Ömer Muhammet Taha, Ayberk, Metehan, Kaan, Burak Altıparmak, Burak Çoban (Dk. 86 Anıl), Prib (Dk. 86 Serkan), Gakpa (Dk. 74 Mehmet Uysal), Tabla (Dk. 79 Muhammed Mert), Fernandes
ALTINORDU: Ali Emre Kerim Alıcı (Dk. 62 Rıdvan), Selim, Alperen (Dk. 45 Erdi), Ali Dere, Emircan, Recep (Dk. 77 Ahmet İlhan), Emirhan, Metehan Mimaroğlu (Dk. 77 Şeref), Metehan Yılmaz, Ali Özgün (Dk. 62 Hüsamettin)
GOLLER: Dk. 18 Kerim Alıcı, Dk. 27 Ali Özgün (Altınordu), Dk. 59 Muhammet Taha, Dk. 68 (P) Gakpa (Manisa FK)
SARI KARTLAR: Kerim Alıcı, Selim (Altınordu), Prib, Gakpa (Manisa FK)Spor Toto 1'inci Lig'de Play-Off hattını yakalamaya çalışan Manisa Futbol Kulübü ve alt sıralardan uzaklaşma çabasındaki Altınordu, Ege derbisinde yenişemedi: 2-2. Mümin Özkasap Stadı'ndaki maçta konuk Altınordu 18'inci dakikada Kerim Alıcı ve 27'nci dakikada Ali Özgün'ün golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. Manisa FK, 59'uncu dakikada Muhammet Taha ve 68'inci dakikada penaltıdan Gakpa'nın golleriyle beraberliği sağladı. Erzurum FK deplasmanındaki galibiyetin ardından evinde takılan Manisa ekibi bu sonuçla 49 puanla Play-Off hattının 6 puan gerisinde kaldı. Altay derbisindeki galibiyet ve ligden çekilen Adanaspor'dan aldığı hükmen 3 puanın ardından öne geçtiği maçta fren yapan Altınordu ise son 4 haftaya 33 puanla düşme hattının 5 puan üzerinde girdi.18'inci dakikada Altınordu öne geçti. Metehan Mimaroğlu'nun soldan ortasını ceza alanında Kerim Alıcı kafayla ağlara gönderdi: 0-1.
27'nci dakikada fark 2'ye çıktı. Manisa FK atağa çıkmaya çalışırken topu kapan Altınordu'da bu kez Kerim Alıcı'nın sağ kanattan pasıyla ceza sahasında buluşan Ali Özgün, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-2.
35'inci dakikada Manisa FK'da Burak Çoban ceza sahası dışından kaleyi yokladı, top kaleci Ali Emre'de kaldı.
İlk yarı bu skorla bitti.
54'üncü dakikada Manisa FK'ta sağ çaprazdan ceza sahasına giren Fernandes'in köşeden sert şutunu Ali Emre kornere çeldi.
59'uncu dakikada Manisa FK umutlandı. Sol kanattan yapılan ortada Muhammet Taha ceza sahası çizgisinden gelişine sert bir şutla farkı 1'e indirdi: 1-2.
64'üncü dakikada Manisa FK'lı Burak Altıparmak, Altınordu ceza sahasından Emirhan'la girdiği mücadelede yerde kaldı. Hakem Gürcan Hasova, VAR uyarısıyla pozisyonu izledikten sonra beyaz noktayı gösterdi.
68'inci dakikada penaltıyı kullanan Gakpa, top ve kaleci Ali Emre'yi farklı köşelere gönderip skoru eşitledi: 2-2.
Maç başka gol olmadı ve mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi.DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)
2023-04-24 18:01:59

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Somaspor takipte
YEREL HABERLER Somaspor takipte
Manisa'da bayram tatili dönüşü trafik yoğunluğu arttı
YEREL HABERLER Manisa'da bayram tatili dönüşü trafik yoğunluğu arttı
Manisa'nın ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı
YEREL HABERLER Manisa'nın ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve ...
Manisa BŞB'nin serisi bitti
YEREL HABERLER Manisa BŞB'nin serisi bitti
Manisa FK'nın konuğu Altınordu
YEREL HABERLER Manisa FK'nın konuğu Altınordu
Manisa'da uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Manisa'da uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli gözaltına ...
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
YEREL HABERLER Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Manisa Büyükşehir Belediyespor - Frutti Extra Bursaspor: 82-87
YEREL HABERLER Manisa Büyükşehir Belediyespor - Frutti Extra ...
Somaspor Play-Off aşkına
YEREL HABERLER Somaspor Play-Off aşkına
Manisa'da üretilen güneş panelleri ABD pazarına açılıyor
YEREL HABERLER Manisa'da üretilen güneş panelleri ABD pazarına ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.