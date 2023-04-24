Bakan Kasapoğlu, Turgutlu'ya Togg ile geldi

Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU (Manisa), (DHA)- GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Manisa'nın Turgutlu ilçesini ziyaret etti. Bakan Kasapoğlu'nun kullandığı makam aracı Togg, Turgutlu'da yoğun ilgiyle karşılandı. Otomobili inceleyen Turgutlulu vatandaşlar otomobil ile hatıra fotoğrafı çektirdi.
AK Parti'den İzmir 1'inci bölge 1'inci sıra milletvekili adayı olan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Manisa'da yaptığı miting öncesi, Turgutlu ilçesini ziyaret etti. Turgutlu'ya Togg ile gelen Bakan Kasapoğlu, ilçe girişinde partililer tarafından karşılandı. Otomobili inceleyen Turgutlulu vatandaşlar otomobil ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Kasapoğlu'na ikinci karşılama Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan esnaf tarafından yapıldı. Bakan Kasapoğlu, daha sonra AK Parti Turgutlu İlçe Başkanlığı'na ziyarette bulundu. Bakan Kasapoğlu, ziyaretin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Manisa'daki mitingine katılmak için ilçeden ayrıldı. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Manisa / Turgutlu Doğan ÇİZMECİ
2023-04-24 19:56:00
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