Manisa FK puana sevinemedi

MANİSA, (DHA)SPOR Toto 1'inci Lig'de evinde ilk yarısını 2-0 mağlup tamamladığı maçta Altınordu'yla 2-2 berabere kalan Manisa Futbol Kulübü, Play-Off yarışında kaçan 2 puana yandı. Sakaryaspor ve Bandırmaspor mağlubiyetleri sonrası geri kaldığı yarışta geçen hafta Erzurumspor FK'yı deplasmanda 3-1 yenerek yeniden umutlanan siyah-beyazlı ekip, evinde fren yaptı. İç sahada üst üste ikinci kez puan kaybeden Manisa temsilcisi, ligde son 4 haftaya 49 puanla Play-Off hattının 5 puan gerisinde 10'uncu sırada girdi. Umutlarını git gide azaltan Manisa FK, cumartesi günü 50 puanlı Ankara Keçiörengücü'yle deplasmanda oynayacak.
Play-Off hedefini sonuna kadar kovalayacaklarını söyleyen teknik direktör Yalçın Koşukavak, "Bu geriden gelip puan aldığımız 5'inci maçımız. Bu şekilde geriden geldiğimiz maçlarda çok efor sarf ediyoruz. Aslında 2 puan kaybettik. İyi sürdürdüğümüz oyunu 2-0 geriye düşerek sıkıntıya soktuk. İkinci yarıda oyuncularımın gayretiyle skora dengeyi getirdik. İstatistiklere baktığımda çok baskın bir oyun vardı. Ancak galibiyet golünü bulamadık. Böyle olunca da 2-2 bitti. Hala puantajda, matematiksel olarak Play-Off şansımızı sürdürüyoruz. Sonuna kadar iddiamız olduğu sürece Play-Off için mücadele edeceğiz" dedi.
DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)
2023-04-25 12:21:25
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.