Manisa FK puana sevinemedi



MANİSA, (DHA)SPOR Toto 1'inci Lig'de evinde ilk yarısını 2-0 mağlup tamamladığı maçta Altınordu'yla 2-2 berabere kalan Manisa Futbol Kulübü, Play-Off yarışında kaçan 2 puana yandı. Sakaryaspor ve Bandırmaspor mağlubiyetleri sonrası geri kaldığı yarışta geçen hafta Erzurumspor FK'yı deplasmanda 3-1 yenerek yeniden umutlanan siyah-beyazlı ekip, evinde fren yaptı. İç sahada üst üste ikinci kez puan kaybeden Manisa temsilcisi, ligde son 4 haftaya 49 puanla Play-Off hattının 5 puan gerisinde 10'uncu sırada girdi. Umutlarını git gide azaltan Manisa FK, cumartesi günü 50 puanlı Ankara Keçiörengücü'yle deplasmanda oynayacak.

Play-Off hedefini sonuna kadar kovalayacaklarını söyleyen teknik direktör Yalçın Koşukavak, "Bu geriden gelip puan aldığımız 5'inci maçımız. Bu şekilde geriden geldiğimiz maçlarda çok efor sarf ediyoruz. Aslında 2 puan kaybettik. İyi sürdürdüğümüz oyunu 2-0 geriye düşerek sıkıntıya soktuk. İkinci yarıda oyuncularımın gayretiyle skora dengeyi getirdik. İstatistiklere baktığımda çok baskın bir oyun vardı. Ancak galibiyet golünü bulamadık. Böyle olunca da 2-2 bitti. Hala puantajda, matematiksel olarak Play-Off şansımızı sürdürüyoruz. Sonuna kadar iddiamız olduğu sürece Play-Off için mücadele edeceğiz" dedi.

DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)

2023-04-25 12:21:25



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