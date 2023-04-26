Eski Genelkurmay Başkanı Özkök'ün yengesi vefat etti

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Doğan ÇİZMECİ/ TURGUTLU (Manisa), (DHA)ESKİ Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök'ün vefat eden yengesi Nezahat Özkök (94), son yolculuğuna uğurlandı.

24'üncü Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök'ün yengesi Nezahat Özkök'ün yengesi Nezahat Özkök, İzmir'de önceki gün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Nezahat Özkök, bugün doğum yeri Manisa'nın Turgutlu ilçesinde toprağa verildi. Pazar Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazından sonra Turgutlu Eski Kabristan'da bulunan aile mezarlığına defnedilen Nezahat Özkök'ün cenaze törenine 24'üncü Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök, AK Parti İstanbul Milletvekili ve Manisa Milletvekili Adayı Mücahit Arınç, ve yakınları katıldı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Manisa / Turgutlu Doğan ÇİZMECİ

2023-04-26 19:40:47



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