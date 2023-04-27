Manisa FK'da kaptanlara veda



MANİSA, (DHA)SPOR Toto 1'inci Lig'de bitime 4 hafta kala Play-Off yarışını sürdürmeye çalışan Manisa Futbol Kulübü'nde yeni sezonun kadrosunda düşünülmeyen takım kaptanları Nizamettin Çalışkan ve Adem Büyük gözden çıkarıldı. Son 4 sezondur siyah-beyazlılarda forma giyerek 28 Kasım'da Altınordu'yla yapılan maçta çapraz bağları koptuğu için ameliyat olup halen sahalara dönemeyen 36 yaşındaki Nizamettin ve aynı yaştaki yıldız golcü Adem Büyük'e ligin kalan bölümünde izin verildiği öğrenildi.

Kulüple birer yıllık daha sözleşmeleri bulunan iki emektar futbolcunun kontratlarının feshedileceği belirtildi. Nizamettin daha önce 2'nci Lig'de namağlup şampiyonluk da yaşadığı kulüpte bu sezon 14 maçta forma giydi. Son olarak geçen hafta 16 Nisan'daki Erzurumspor maçında oynayıp Altınordu karşılaşmasında kadroya alınmayan Adem Büyük ise bu sezon 5 gol kaydetti. İki futbolcu kariyerlerinin ilk döneminde Manisaspor'da da oynamıştı.DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)

2023-04-27 10:13:43



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