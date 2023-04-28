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Manisa FK dönüm maçında

DHA

Manisa FK dönüm maçında


MANİSA, (DHA) Spor Toto 1'inci Lig'de sezonun son 4 haftasına Play-Off hattının 5 puan gerisinde 10'uncu sırada giren Manisa Futbol Kulübü, yarın yarıştaki rakiplerinden 8'inci basamaktaki Ankara Keçiörengücü'ne tamam ya da devam niteliğindeki deplasmanda konuk olacak.Aktepe Stadı'ndaki karşılaşmanın başlama düdüğü saat 13.30'da çalacak. Edgar Prib'in cezalı duruma düştüğü siyah-beyazlılarda yeni sezon kadrosunda düşünülmeyen kaptanlar Nizamettin ve Adem Büyük hafta içinde takımdan elendi. Play-Off hattının son sırasındaki Göztepe'nin hükmen 3 puan alıp 57 puana ulaşacağı haftaya Manisa FK 49, Keçiörengücü ise 50 puanda başladı. Manisa ekibi geçen pazartesi günü evinde ilk yarısını 2-0 geride tamamladığı Altınordu maçından 2-2 beraberlikle ayrılmıştı. DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)
2023-04-28 12:14:50

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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