Akhisarspor evinde Artvin'le rakip

AKHİSAR, (DHA)- TFF 3'üncü Lig 3 Grup'ta geçen hafta deplasmanda 68 Aksaray Belediyespor'a 3-1 mağlup olan Akhisarspor, yarın 31'inci haftada evinde Play-Off hattındaki Artvin Hopaspor'la karşılaşacak. Spor Toto Akhisar Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 15.00'te başlayacak. Ligde bir iddiası bulunmayan Akhisar ekibi 30 puanla 15'inci sırada, Artvin temsilcisi ise 51 puanla 5'inci basamakta yer alıyor. Yeşil-siyahlılar ilk yarıda deplasmanda rakibine 3-1 mağlup olmuştu.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Akhisar AKHİSAR, (DHA)
2023-04-29 11:15:34
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