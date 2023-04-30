Manisa FK Play-Off yarışına tutundu



MANİSA, (DHA)SPOR Toto 1'inci Lig'de Play-Off mücadelesi veren Manisa Futbol Kulübü önemli rakiplerinden Ankara Keçiörengücü'nü deplasmanda 3-0 yenerek yarışa tutundu. Bu sonuçla bitime 3 maç kala 52 puana ulaşıp Ankara ekibini puan durumunda geride bırakan siyah-beyazlılar, Bodrumspor'un yenilmesiyle de ilk 7 için umutlarını artırdı. Bodrumspor'la arasındaki puan farkını 3'e indiren siyah-beyazlılarda teknik direktör Yalçın Koşukavak, Play-Off'a kalacaklarını ifade etti.

Maçı değerlendiren Koşukavak, "Maç iki takım açısından da önemliydi. Ligin kalan kısa haftalarını iddialı şekilde sürdürebilmek için iki takımın da kazanması gereken bir maçtı. İyi hazırlandık. İlk yarıda daha net bir skor alabilirdik. İyi de bir savunma yaptık. Rakibimizin ikinci yarıda boş bıraktığı alanları değerlendirerek net bir galibiyet aldık. Önümüzdeki maçı da kazanarak Play-Off hattının içine girmeyi umuyoruz" dedi.

Manisa FK, kalan haftalarda Göztepe, Tuzlaspor (D) ve Pendikspor'la oynayacak.DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)

2023-04-30 12:24:46



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.