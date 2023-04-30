TÜRFAD ödülleri Akhisar'da dağıtıldı



AKHİSAR, (DHA)Türkiye Futbol Adamları Derneği (TÜRFAD) Akhisar Şubesi´nin 6'ncı kez düzenlediği, 'İnsanlar Yaşarken de Anılmalıdır' ödül töreni Akhisar Belediyesi Hüsnü Kahraman Kültür Parkı'nda yapıldı. TÜRFAD Genel Başkanı Levent Erdoğan ve Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun da katıldığı, TÜRFAD Akhisar Şubesi Başkanı Nurullah Zağlı ve yönetiminin ev sahipliği yaptığı gecede ödüller sahiplerini buldu. Ödül gecesinde konuşan TÜRFAD Genel Başkanı Levent Erdoğan, "Bu geceleri tertip eden Akhisar şubemizin başta başkan olmak üzere tüm üyelerine minnet ve sevgilerimizi arz ederiz. TÜRFAD olarak Türk futboluna hizmet vermenin heyecanı içindeyiz. Türk futbolunu her geçen gün biraz daha ileri gitmesinde katkımız oluyorsa mutluluk duyuyoruz. Akhisarsporumuzu da yakında Süper Lig'de görmeyi arzu ediyoruz. Bu gece ödülünü alanları kutluyorum" dedi.ANLAMLI ÖDÜLLER

TÜRFAD Akhisar Şubesi, geleneksel organizasyonda Genel Başkan Levent Erdoğan, eski FIFA hakemlerinden Ertuğrul Dilek ve Akhisar Belediye Başkan Yardımcısı Ekrem Kayserili'ye spor onur ödülü verdi. Gecede TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Manisa Valibi Yaşar Karadeniz, Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı onur ödülüne layık görüldü. Hamza Hamzaoğlu, Atilla Özcan ve Hüseyin Çeçendiken teknik direktör ödülünü aldı.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Akhisar AKHİSAR, (DHA)

2023-04-30 13:54:57



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