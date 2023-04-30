Akhisarspor - Artvin Hopaspor: 4-2

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AKHİSAR, (DHA)

STAT: Spor Toto Akhisar

HAKEMLER: Erhan Kutlu, Mehmet Yılmaz Çalışır, Abdulkadir Yılmazoğlu

AKHİSARSPOR: Mehmet Ali Halilcan (Dk. 80 Yiğit Düztaş), Semih, Recep (Dk. 74 Süleyman), Serkan Özbakan, Bora, Halil İbrahim (Dk. 63 Tunahan), Yusuf Kanal, Oğuzcan, Yiğit Bayındır, Orçun

ARTVİN HOPASPOR: Yusuf Ender, Berkay, Fikret, Caner (Dk. 62 Arif), Rasimcan, Emre, Sercan, Ufuk (Dk. 36 Mehmet), Bilal (Dk. 60 Onat), Eray (Dk. 62 Bedirhan)

GOLLER: Dk. 5 Yusuf Kanal, Dk. 45 Orçun, Dk. 68 Serkan Özbakan, Dk. 90 Oğuzcan (P) (Akhisarspor), Dk. 44 Rasimcan, Dk. 61 Eray (Artvin Hopaspor)

SARI KARTLAR: Sercan, Berkay, Emre (Artvin Hopaspor), Serkan Özbakan, Tunahan (Akhisarspor)

KIRMIZI KART: Berkay (Artvin Hopaspor)

TFF 3´üncü Lig 3´üncü Grup´ta Akhisarspor evinde Play-Off hattında yer alan Artvin Hopaspor´u 4-2 yendi. Akhisarspor maça hızlı başladı ve 5´inci dakikada Yusuf Kanal´ın golüyle öne geçti: 1-0. Hopaspor 44´te Rasimcan ile berberliği yakalasa da Akhisarspor 45´te Orçun´la 2-1´i buldu. Hopaspor maçı bırakmadı, 61´inci dakikada Eray ile tabelayı eşitledi: 2-2. Akhisarspor 68´de Serkan Özbakan´ın golüyle 3-2 öne geçti. Akhisarspor 90´da penaltı kazandı ve atışı gole çeviren Oğuzcan maçın soncunu belirledi: 4-2.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Akhisar AKHİSAR, (DHA)

2023-04-30 17:18:03



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