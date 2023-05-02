Manisa BŞB riske attı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



MANİSA, (DHA)TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde üst üste üçüncü mağlubiyetini Bahçeşehir Koleji'ne deplasmanda 89-85 yenilerek alan Manisa Büyükşehir Belediyespor, ilk sezonunda ligde kalışını ilan etme fırsatını tepti. Manisa ekibi ligde son 3 haftaya 27 maçta 10 galibiyetle, 8 galibiyeti bulunan düşme hattındaki Beşiktaş Emlakjet'in 2 galibiyet üzerinde girdi. Beşiktaş'tan ikili averajı iyi olan Manisa BŞB, kalan 3 maçta rakibi 3'te 3 yapsa dahi 1 galibiyet bile alsa ligde kalacak. Ligde alt sıralarda Gaziantep Basketbol'un da 9 galibiyeti var.DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)

2023-05-02 11:56:21



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.