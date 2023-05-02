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Bariyerlere çarpan minibüsteki aynı aileden 6 yaralı

DHA

Bariyerlere çarpan minibüsteki aynı aileden 6 yaralı


Emre SAÇLI/ SALİHLİ (Manisa), (DHA)MANİSA'nın Salihli ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs önce bariyerlere, ardından da köprünün demir korkuluklarına çarptı. Kazada aynı aileden 1'i çocuk 6 kişi yaralandı.
Kaza, saat 16.00 sıralarında Ankaraİzmir karayolu Salihli Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde meydana geldi. Kula istikametinden Salihli istikametine gitmekte olan Seyithan Karaboğa (66) yönetimindeki 31 NBB 44 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu önce bariyerlere, ardından da köprünün demir korkuluklarına çarptı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ile minibüsteki Bahriye Karaboğa (60), Sevim Karaboğa (51), Aydın Karaboğa (51), Bedir Karaboğa (63) ve Sefa Karaboğa (8), yaralandı. Aynı aileden oldukları öğrenilen yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesi ile ilçedeki özel hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Salihli Emre SAÇLI
2023-05-02 19:07:56

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