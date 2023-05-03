Hacze giden avukat, iş yeri sahibi tarafından tüfekle vuruldu



Doğan ÇİZMECİ/ TURGUTLU (Manisa), (DHA)MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, avukat Mehmet Demirlek (45), icra memurlarıyla birlikte haciz işlemi için gittiği alkollü içki satışı yapılan iş yerinin sahibi Murat G. (42) tarafından pompalı tüfekle bacağından vuruldu. Demirlek hastaneye kaldırılırken, Murat G. ise olayın ardından polise teslim oldu. Manisa Barosu, saldırıyı kınadı.

Turgutlu'da avukat Mehmet Demirlek, bugün saat 12.30 sıralarında, iddiaya göre, icra memurlarıyla birlikte aldığı kurbanlıkların parasını ödemediği için hakkında icra takibi başlatılan Murat G.'ye ait ait alkollü içki satışı yapan iş yerine hacze gitti. Burada avukat Demirlek ile Murat G. arasında tartışma çıktı. Murat G., iş yerindeki pompalı tüfekle Demirlek'i sağ bacağından ateş açıp, yaralayarak kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerin tarafından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Demirlek, buradaki ilk müdahalesinin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan Demirlek'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Şüpheli Murat G. ise olaydan bir süre sonra polis merkezine gidip, teslim oldu. Murat G., polisteki ifadesinde avukat Demirlek'i borcu ödeyeceğini söyleyip, icra işlemi başlatmaması için uyardığını ancak buna rağmen haciz gelmesi nedeniyle sinirlenip, vurduğunu söylediği öğrenildi. Murat G.'nin polisteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

'MENFUR SALDIRIYI KINIYORUZ'

Manisa Barosu ise yaptığı yazılı açıklamayla saldırıyı kınadı. Açıklamada, "Meslektaşımız Avukat Mehmet Demirlek'in bir haciz esnasında silahlı saldırıya uğradığını ve bu saldırı sonucunda yaralandığını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Baro Başkanlığımız Başsavcılık ve Celal Bayar Üniversitesi yetkilileri ile görüşerek gerekli adımları vakit kaybetmeksizin atmıştır. Menfur saldırıyı kınadığımızı belirterek suçluların gerekli cezayı alması için gereken tüm işlemleri takip edeceğimizi bildiririz" denildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Turgutlu Doğan ÇİZMECİ

2023-05-03 19:51:37



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