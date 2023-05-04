İhbara giden polislere ateş açan şüpheli vurularak öldürüldü



Ersan ERDOĞAN/ MANİSA, (DHA)- MANİSA'nın Soma ilçesinde, ihbara giden polisin ikna edemediği H.S. önce havaya sonra da ekiplere ateş edince vurularak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan H.S. hayatını kaybederken, Manisa Valiliği'nden yapılan açıklamada, olaya ilişkin adli ve idari soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Olay, dün sabah Soma ilçesi Beşyol Kavşağı´nda meydana geldi. Havaya ateş açma ihbarı üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, H.S. isimli kişiye silahını bırakmasını söyledi. Tabancasını teslim etmeyerek, havaya ve kendisini ikna etmeye çalışan polise ateş açan H.S., ekipler tarafından vuruldu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan H.S., tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

'ÜZERİNDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI'

Olaya ilişkin Manisa Valiliği´nden yapılan yazılı açıklamada, H.S.'nin kullandığı silahın ruhsatsız olduğu belirtilerek, "Manisa´nın Soma İlçesinde sabah saatlerinde meydana gelen olayla ilgili ilk yapılan tespitlere göre, Beşyol Kavşağında meydana gelen tabanca ile havaya ateş etme konusuyla ilgili ihbar üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri olay yerine intikal etmişler, elinde silah bulunan H.S. isimli şahıs tüm ikna çabalarına rağmen tabancasını teslim etmeyerek görevli polis memurlarına ve etrafa ateş etmeye devam etmiştir. Yaşanan müsademede olay yerinde yaralanan şahıs kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. Şahıstan ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait mermiler ve uyuşturucu hap elde edilmiştir. Olaya ilişkin adli ve idari tahkikat başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN

2023-05-04 01:53:41



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