Hülya'yı öldüren boşandığı eşine ağırlaştırılmış müebbet hapis



Ersan ERDOĞAN/MANİSA (DHA)-MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde boşandığı eşi Hülya Alkan'ı (34) pompalı tüfekle öldüren Ali Alkan (41), 'eski eşe ve kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme' suçundan 'iyi hal' ve 'haksız tahrik' indirimi uygulanmadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Duruşma çıkışında sevinç gözyaşı döken anne Ömran Alkan, "Adalet yerini buldu. Acımız hafiflemedi ama karar bizi mutlu etti" dedi.

Olay, geçen yıl 17 Kasım'da meydana geldi. Ali Alkan, 24 Eylül 2022'de anlaşmalı boşandığı, akraba oldukları için aynı soyadı taşıyan Hülya Alkan'ın Kadir Ünal ile ilişki yaşadığını öğrendi. Durumu eski eşine sorup, 'evet, evleneceğiz' cevabını alan Ali Alkan, iddiaya göre; kıskançlık krizine girdi. Eski eşinin servis aracında indiği durakta bekleyen Ali Alkan, pompalı tüfekle 3 çocuk annesi Hülya Alkan'ı sol göğsünden vurdu. Bir süre eski eşinin başında ağlayan Ali Alkan, tüfeğin namlusunu bu kez çenesinin altına dayayıp ateşledi. Hülya Alkan hastanede hayatını kaybetti, çenesi parçalanan Ali Alkan ise tedavisinin ardından tutuklandı.

Tutuklu sanık Ali Alkan, hakkında 'eski eşi ve kadını tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle Manisa 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın bugün görülen 2'nci duruşmasına; sanık Alkan ile Hülya Alkan'ın ailesi ve taraf avukatları katıldı. Son savunması sorulan sanık Alkan, pişman olduğunu söyledi. Hülya Alkan'ın annesi Ömran Alkan, babası Baki Alkan ve avukatları Yalçın Arcak da sanık Alkan'a en ağır cezanın verilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, 'iyi hal' ve 'haksız tahrik' indirimi uygulamadan Ali Alkan'ı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

'HUKUKİ ANLAMDA ÖNEMLİ BİR ZAFER'

Duruşma sonrası adliye önünde sevinç gözyaşları döken Hülya Alkan'ın annesi Ömran Alkan, "Adaletimiz varmış. Adalet yerini buldu. Acımız hafiflemedi ama karar bizi mutlu etti. Çocukları huzur içinde büyüyecek, istedikleri buydu. Sonsuza kadar cezaevinden çıkmasını istemiyorlardı" dedi.

Hülya Alkan'ın ailesinin avukatı Yalçın Arcak ise "Bugün hukuk mücadelemizi kazandık. Hülya Alkan boşandığı eşi tarafından canice, canavarca bir hisle katledildi. Geriye annesi ve gözü yaşlı çocukları kaldı. Sonunda adalet yerini buldu. Bugün Hülya Alkan'ı katleden eski eşi, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 'İyi hal' ve 'haksız tahrik' indirimi verilmedi. Bir kadına fiziki ve psikolojik şiddet gösteren ve öldürmeyi reva görenler, bir kez daha düşünsün. Görüyorsunuz; en ağır cezayı verdiler, vermeye de devam edecekler. Bu karar; önemli ve örnek karar. Hem eski eş hem de kadına karşı yapılması anlamında ayrı ayrı ceza verildi. Bu sebeple hukuki anlamda önemli bir zafer. Burukta olsa sevinçliyiz" diye konuştu. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN

2023-05-04 13:00:15



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