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Hacze giden avukatı tüfekle vuran iş yeri sahibi tutuklandı

DHA

Hacze giden avukatı tüfekle vuran iş yeri sahibi tutuklandı


Doğan ÇİZMECİ/ TURGUTLU, (MANİSA), (DHA)MANİSA'da, haciz işlemi için icra memurlarıyla işlettiği içki satışı yapılan iş yerine gelen avukat Mehmet Demirlek'i (45) pompalı tüfekle bacağından yaralayan Murat Güçlü (42), tutuklandı. Manisa Baro Başkanı Ümit Rona, Turgutlu Adliyesi önünde avukatlarla basın açıklaması yapıp, meslektaşlarına yapılan saldırıyı kınadı ve olayın takipçisi olacaklarını söyledi.
Turgutlu ilçesinde, avukat Mehmet Demirlek, dün saat 12.30 sıralarında, iddiaya göre, icra memurlarıyla birlikte, aldığı kurbanlıkların parasını ödemediği için hakkında icra takibi başlatılan Murat Güçlü'ye ait içki satışı yapılan iş yerine hacze gitti. Avukat Demirlek ile Güçlü, burada tartıştı. Güçlü, iş yerindeki pompalı tüfekle ateş açıp, Demirlek'i sağ bacağından yaralayıp kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırdığı Demirlek, ilk müdahalesinin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne sevk edildi. Demirlek'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Şüpheli Murat Güçlü, daha sonra polis merkezine gidip teslim oldu. Güçlü, polisteki ifadesinde, avukat Demirlek'i borcu ödeyeceğini söyleyip, icra işlemi başlatmaması için uyardığını ancak buna rağmen haciz gelmesi nedeniyle sinirlenip, vurduğunu söylediği öğrenildi. İşlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Murat Güçlü, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
'ASLA GERİ DURMAYACAĞIZ'
Manisa Barosu, bugün Turgutlu Adliyesi önünde basın açıklaması yapıp meslektaşları Mehmet Demirlek'e yapılan saldırıyı kınadı. Manisa Baro Başkanı Ümit Rona, açıklamasında, "Manisa'nın Turgutlu ilçesinde üzücü bir olaya şahit olduk. Turgutlu'da mesleğini ifa eden avukat Mehmet Demirlek'e yönelik menfur bir saldırıyla karşılaştık. Manisa Barosu avukatları ve Türkiye'deki avukatlar, Türkiye Barolar Birliği'yle birlikte omuz omuza bu saldırılar karşısında asla geri durmayacağımızı beyan ederiz. Meslektaşımıza yapılan bu saldırı, aynı zamanda adalete yönelik yapılmış bir saldırıdır. Sizin boşanmanızın sebebi avukatlar değildir, sizin icra takibinizin sebebi, borçlu olmanızın sebebi avukatlar değildir. Vatandaşların işten çıkarılmasının sebebi, ceza dosyasının sebebi avukatlar değildir" dedi.
"Avukatların görevi vekalet görevidir, bir müdafi görevidir" diyen Rona, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Meslektaşımıza yapılan saldırıyı, bütün Turgutlulu avukatlara, Manisa Barosu üyesi 17 ilçede görev yapan meslektaşlara, Türkiye'de görev yapan 170 bin avukatımıza yapılmış bir saldırı olarak görüyoruz. Bu saldırı karşısında olayı tümden sahipleniyoruz, adalete ve kamu görevi yapan hakim, savcı meslektaşlarımıza yapılan bir saldırı olarak görüyoruz. Olayın takipçisiyiz. Avukatlara yönelik bu kirli duruş, alçakça saldırılar karşısında korkmadan, yılmadan mücadele etmeye ve meslektaşlarımızın yanında dimdik durmaya devam edeceğiz. Kıymetli meslektaşımıza 'geçmiş olsun' dileğinde bulunuyoruz." (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Turgutlu Doğan ÇİZMECİ
2023-05-04 17:44:35

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