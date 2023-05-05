Manisa FK'da biletler bedava



MANİSA, (DHA) Spor Toto 1'inci Lig'de bitime 3 maç kala 52 puanla Play-Off hattının 3 puan gerisinde sekizinci sırada yer alıp son kozlarını oynayan Manisa Futbol Kulübü, pazar günü yarıştaki en önemli rakiplerden Göztepe'yle yapılacak kritik karşılaşmanın biletlerini taraftara ücretsiz dağıtacak. Tribün desteğini yanında görmek isteyen Manisa temsilcisinde Göztepe maçının tüm biletlerini bir yönetim kurulu üyesinin taraftara dağıtılmak üzere satın aldığı açıklandı. Taraftarlar biletleri Mümin Özkasap Stadı'ndaki gişelerden ücretsiz olarak Manisa FK logolu Passolig kartlarına yükletebilecek.

Manisa FK yönetimi, "Göztepe maçının biletleri taraftarlarımıza hediye edilmek üzere değerli yönetim kurulu üyelerimiz tarafından satın alınmıştır. Takımımızı tribünde desteklemek isteyen Manisa FK logolu Passolig kartı sahibi taraftarlarımızın, Mümin Özkasap Stadı'ndaki gişelere başvurması gerekmektedir. Sadece Manisa FK logolu Passolig kartı sahibi taraftarlara bilet yüklemesi yapılacaktır. Bilet yüklemesi 6 Mayıs Cumartesi gününe kadar 09.00-18.00 saatleri arasında yapılacaktır. Yükleme işlemleri 7 Mayıs Pazar günü saat 14.00'te tamamlanacaktır. Tüm taraftarlarımızı 7 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da Mümin Özkasap Stadı'na bekliyoruz" açıklamasını yaptı.DHA-Spor Türkiye-Manisa DHA

2023-05-05 11:14:23



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.