Manisa BŞB'nin konuğu Büyükçekmece

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MANİSA, (DHA)TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde üst üste 3 mağlubiyetle kurtuluşunu erken ilan etme fırsatını kaçıran Manisa Büyükşehir Belediyespor yarın Onvo Büyükçekmece'yi konuk edecek. Muradiye Spor Salonu'ndaki mücadelenin hava atışı saat 13.00'te yapılacak. Ligde Manisa BŞB son 3 haftaya 27 maçta 10 galibiyetle düşme hattındaki Beşiktaş Emlakjet'in 2 galibiyet üzerinde girdi. Manisa ekibi yarın 12 galibiyeti bulunan rakibini yenerek düze çıkmayı planlıyor.DHA-Spor Türkiye-Manisa

2023-05-06 10:33:29



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