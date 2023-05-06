Somaspor, Nazilli'yi konuk edecek

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SOMA, (DHA)TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Play-Off hattının 3 puan gerisinde yer alan 48 puanlı Somaspor yarın evinde 45 puanlı Eşin Group Nazilli Belediyespor'la karşı karşıya gelecek. Soma Atatürk Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak müsabakada Enver Aydın görev alacak. Grupta 8'inci basamakta yer alan Somaspor'un teknik direktörü Burhanettin Basatemür, kazanıp hedeflerine yaklaşmak istediklerini söyledi.

Basatemür, "3 final maçımız kaldı. İlkini Nazilli Belediyespor´la oynayacağız. Evimizde kayıp yaşamak istemiyoruz" dedi.

Son iki maçında 6 puanı hanesine yazdırıp alt sıralardan kurtulan Nazilli Belediyespor'un deneyimli çalıştırıcısı Mesut Toros ise, "Ligi iyi bir yerde bitirmek amacındayız. Soma deplasmanında da iyi performansımızı sürdüreceğimize inanıyorum" diye konuştu.DHA-Spor Türkiye-Manisa

2023-05-06 13:12:14



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