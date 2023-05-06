Somaspor, Nazilli'yi konuk edecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Somaspor, Nazilli'yi konuk edecek

DHA

Somaspor, Nazilli'yi konuk edecek


SOMA, (DHA)TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Play-Off hattının 3 puan gerisinde yer alan 48 puanlı Somaspor yarın evinde 45 puanlı Eşin Group Nazilli Belediyespor'la karşı karşıya gelecek. Soma Atatürk Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak müsabakada Enver Aydın görev alacak. Grupta 8'inci basamakta yer alan Somaspor'un teknik direktörü Burhanettin Basatemür, kazanıp hedeflerine yaklaşmak istediklerini söyledi.
Basatemür, "3 final maçımız kaldı. İlkini Nazilli Belediyespor´la oynayacağız. Evimizde kayıp yaşamak istemiyoruz" dedi.
Son iki maçında 6 puanı hanesine yazdırıp alt sıralardan kurtulan Nazilli Belediyespor'un deneyimli çalıştırıcısı Mesut Toros ise, "Ligi iyi bir yerde bitirmek amacındayız. Soma deplasmanında da iyi performansımızı sürdüreceğimize inanıyorum" diye konuştu.DHA-Spor Türkiye-Manisa
2023-05-06 13:12:14

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Manisa BŞB'nin konuğu Büyükçekmece
YEREL HABERLER Manisa BŞB'nin konuğu Büyükçekmece
AK Parti Manisa Milletvekili Özkan'dan Demirci ilçesine ziyaret
YEREL HABERLER AK Parti Manisa Milletvekili Özkan'dan Demirci ...
Manisa Büyükşehir Belediyespor Erkek Basketbol Takımı, evindeki son maça odaklandı
YEREL HABERLER Manisa Büyükşehir Belediyespor Erkek Basketbol ...
Ünilig Atletizm Türkiye Şampiyonası Manisa'da başladı
YEREL HABERLER Ünilig Atletizm Türkiye Şampiyonası Manisa'da başladı
Manisa FK, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Manisa FK, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü
Manisa FK'da biletler bedava
YEREL HABERLER Manisa FK'da biletler bedava
Manisa'da şarampole devrilen minibüsteki 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Manisa'da şarampole devrilen minibüsteki 2 kişi ...
Hacze giden avukatı tüfekle vuran iş yeri sahibi tutuklandı
YEREL HABERLER Hacze giden avukatı tüfekle vuran iş yeri sahibi ...
Hülya'yı öldüren boşandığı eşine ağırlaştırılmış müebbet hapis
YEREL HABERLER Hülya'yı öldüren boşandığı eşine ağırlaştırılmış ...
Manisa'da eski eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis
YEREL HABERLER Manisa'da eski eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış ...
Turgutluspor'da Akın dönemi
YEREL HABERLER Turgutluspor'da Akın dönemi
AK Parti Manisa Milletvekili Baybatur, Demirci'de ziyaretlerde bulundu
YEREL HABERLER AK Parti Manisa Milletvekili Baybatur, Demirci'de ...
İhbara giden polislere ateş açan şüpheli vurularak öldürüldü
YEREL HABERLER İhbara giden polislere ateş açan şüpheli vurularak ...
Manisa'da polise ateş açan zanlı etkisiz hale getirildi
YEREL HABERLER Manisa'da polise ateş açan zanlı etkisiz hale ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.