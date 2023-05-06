Otomobil elektrik direğine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

2023 İETT ücretleri ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, yol kenarındaki elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü Damla Alas (28) hayatını kaybetti, yanındaki Okan Karasaç (36) ağır yaralandı.

Kaza, saat 05.30 sıralarında Atatürk Mahallesi Acıbadem Yolu Koşukırı mevkisinde meydana geldi. Çalıştığı konserve fabrikasından mesai sonrası evine gitmek için iş arkadaşı Okan Karasaç ile çıkan Damla Alas yönetimindeki 35 AN 7672 plakalı otomobil, yol kenarındaki beton elektrik direğine çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Alas ve Okan Karasaç ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan yaralılardan Damla Alas, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Kalça kemiğinde kırık bulunan Karasaç ise Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne sevk edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Turgutlu Doğan ÇİZMECİ

2023-05-06 14:37:14



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.