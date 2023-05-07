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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manisa Büyükşehir Belediyespor - Büyükçekmece Basketbol: 87-74

DHA

Manisa Büyükşehir Belediyespor - Büyükçekmece Basketbol: 87-74


MANİSA, (DHA)
SALON: Muradiye
HAKEMLER: Yener Yılmaz, Kaan Büyükçil, Orhan Çağrı Hekimoğlu
MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Anosike 6, Cruz 15, Berkay 5, Ogün 3, Mustafa Baki 7, Roberson 34, Erdi 4, Tolga Kaan 1, Troy Selim 12, Tarrant
ONVO BÜYÜKÇEKMECE BASKETBOL: Crawford 28, Weber 12, Can Maxim, Sajus 11, Rivers 11, Harris 6, Metehan, Yesukan 2, Tayfun 4, Can Kurt, Muhammet Ali
1'İNCİ PERİYOT: 18-19
İLK YARI: 38-36
3'ÜNCÜ PERİYOT: 60-54
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Manisa Büyükşehir Belediyespor, üst üste 3 yenilginin ardından evinde Onvo Büyükçekmece Basketbol'u mağlup etti, bitime 2 hafta kala puan tablosunda rahatladı: 87-74. Muradiye Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk periyodu 18-19, ilk yarısı 38-36, üçüncü periyodu ise 60-54 bitti. Ligde 28 haftada 11 galibiyete ulaşan ev sahibinde Roberson, 34 sayılık performansıyla takımına kritik galibiyeti getirdi.DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)
2023-05-07 15:22:18

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