Manisa Büyükşehir Belediyespor - Büyükçekmece Basketbol: 87-74

MANİSA, (DHA)
SALON: Muradiye
HAKEMLER: Yener Yılmaz, Kaan Büyükçil, Orhan Çağrı Hekimoğlu
MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Anosike 6, Cruz 15, Berkay 5, Ogün 3, Mustafa Baki 7, Roberson 34, Erdi 4, Tolga Kaan 1, Troy Selim 12, Tarrant
ONVO BÜYÜKÇEKMECE BASKETBOL: Crawford 28, Weber 12, Can Maxim, Sajus 11, Rivers 11, Harris 6, Metehan, Yesukan 2, Tayfun 4, Can Kurt, Muhammet Ali
1'İNCİ PERİYOT: 18-19
İLK YARI: 38-36
3'ÜNCÜ PERİYOT: 60-54
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Manisa Büyükşehir Belediyespor, üst üste 3 yenilginin ardından evinde Onvo Büyükçekmece Basketbol'u mağlup etti, bitime 2 hafta kala puan tablosunda rahatladı: 87-74. Muradiye Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk periyodu 18-19, ilk yarısı 38-36, üçüncü periyodu ise 60-54 bitti. Ligde 28 haftada 11 galibiyete ulaşan ev sahibinde Roberson, 34 sayılık performansıyla takımına kritik galibiyeti getirdi.DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)
2023-05-07 15:22:18
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.