Akşener: Millet patrondur

Ersan ERDOĞAN/MANİSA, (DHA)- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Sizin helal oylarınızla başbakan olacağım. Millet, velinimettir. Seçmen, velinimettir. Millet patrondur. Bir oy Kemal'e, bir oy Meral'e verilirse 13'üncü Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ben de başbakan olacağım demektir" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Manisa Cumhuriyet Meydanı'nda miting düzenledi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da bulunduğu mitingde konuşan ve "Sizin helal oylarınızla başbakan olacağım" diyen Akşener, şunları söyledi:

"Millet, velinimettir. Seçmen, velinimettir. Millet patrondur. Bir oy Kemal'e, bir oy Meral'e verilirse 13'üncü Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ben de başbakan olacağım, demektir. Bu destek birilerinin sinirlerini altüst etti. Biri, biz kazanırsak FETÖ'nün kazanacağını söylüyor. 8 sene meclis yönettim. 'FETÖ kazanır' diyen ağabey gelir ve FETÖ'yü övmeye başlar. En son 'Fetullah Gülen hoca efendi' derler. Hoca efendi hazretlerine uzun uzun saygılarını gönderir. Bazen MHP milletvekillerine, bazen CHP'li vekillere ses çıkarırdı. O kibar sesli arkadaş, onlara cevap verir, aslan kesilirdi. Ne ara o cıvık cıvıklıkta FETÖ düşmanı oldun muhterem? Cem Yılmaz bile yanında hava gazı kalır. Kendisini çok seviyorum, müthiş hayranım ama o bile bunları bulamıyor. Aynı arkadaş, kazanırsak şampanya patlatacağımızı söylüyor ama o ağabeyler kazanırsa tertemiz alınları seccadeye değecekmiş. Haram yiyen, kul hakkına el uzatan, 6 yaşındaki kızları evlendiren, çocuklara tecavüz eden, tacizde bulunulan, kadınlar öldürüldüğünde kıyafeti şöyle denilen bir dönemde, 82 puanla atanamayıp AK Parti'de dayısı olanların 52 puanla atandığı, tek bir yüzükle başlayıp gemiciklerin dibine vurulmuş bir ülkede senin alnının neresi tertemiz? Sizin alınlarınız kapkara."

'30 YILDIR AKTİF POLİTİKA YAPIYORUM'

Akşener şöyle devam etti:

"Bir başkası var asayişimizden sorumlu. Adam erkek erkeğe evliliğe taktı. Şimdi biz kazanırsak erkekler erkeklerle evlenecekmiş. Komik olan başka bir şey daha var. Fantazide sınır yok, erkeklerle hayvanların evliliğini de serbest bırakacakmışız. Psikiyatristler bunları tedavi etmeli çünkü artık hiçbirinin cezai ehliyeti kalmadı. Bu ülkeyi yönetecek durumda değiller. Bir tanesi var yaşlı başlı bir ağabey. Kendisi başbakanlık da yaptı. İstiklal Marşı'nı kağıttan okudu, belki görememiştir. Ama bu meydanı şereflendiren sizlere 'İşgalci' dedi. Bu arkadaşımıza göre, milletimizin bu bölümü işgalci. Onlar istiklal mücadelesi veriyormuş, kime karşılık? Milletimize karşılık. 30 yıldır aktif politika yapıyorum. Siyasi bir ailenin kızıyım. 50 yıllık bir hafızam var. İnanın böyle rezilliklerle dolu seçime ilk defa gidiyoruz. Sonra Recep Bey devreye girdi. Bakın ne bereketli kadınım. Beni Gabar'a, Kılıçdaroğlu'nu Cudi'ye gömecekti. Gabar'da mezar kazılırken petrol bulundu. Cudi'de ne bulunacak dersiniz? Küçük ortak ondan geri kalır mı? O da hepimizi gömdü ve sonra 'ipin ucu kaçtı.

Muhteremler, kafa gitti kafa. Bu ülkede Sinan Ateş katledildi. Gencecik bir akademisyen, Banuçiçek'in, Bengisu'nun babası katledildi. Öyle enteresan ki azmettirenler, katledenler belli. Teröristin ayakkabı numarasını bilenler yan gelip yattılar. Sayın Erdoğan her şeyi bilir, o da yan gelip yattı ve Sinan Ateş'in katili ortalık yerde kaldı. Allah huzurunda söz veriyorum. Yemin olsun ki hem azmettiricileri hem de katilleri bulunacak, hesap sorulacak."

'14 MAYIS GÜNÜ BUNA KARAR VERECEKSİNİZ'

"Buradan bir arkadaş, 'Muhammed Yakut' dedi. Şimdi bir de Ali Yeşildağ var. Yeşildağ ailesi Sayın Erdoğan'ın çok yakınıdır" diyen Akşener, "Ağabeyi Hasan Yeşildağ, Sayın Erdoğan cezaevine girdiği zaman başına bir iş gelirse diye onunla beraber cezaevine giren bir arkadaş. Şimdi Ali Yeşildağ bir açıklama yaptı. Antalya Havalimanı işletmesinin satışı 3 milyar euroya bir 'kanka'ya veriliyor. Başka bir firma 5 milyar euro veriyor ama onun dosyasından evrak çalınıyor, 3 milyar euroya veriliyor. Arada bir cebellezi durumu var. Ali Yeşildağ'ın deyimine göre '1 milyar dolarcık' bu 1 milyar dolarcığın onun deyimiyle 'Tayyip ağabey' tarafından alındığı söyleniyor. Bu ülkenin parasının alınıp, senin cebine atıldığına dair bir iddia var. Sen bizi mezara gömeceğin yerde, böyle bir iddianın doğru olmadığını anlatsana. Şimdi işinize geldi. Artık hayvan terli, yemez. 5 milyar euroya satılan yer, 3 milyar euroya satılıyorsa 1 milyar euro cebellezi. 3 milyar euroya yaptırılacak yer, 11 milyar dolara yaptırılıyorsa cebellezinin miktarı nedir? İşte 14 Mayıs günü buna karar vereceksiniz. 14 Mayıs günü bu haremi düzeni ortadan kaldıracağız" diye konuştu.

'BORÇLARINIZ YENİDEN YAPILANDIRILACAK'

Tarım Kredi Kooperatifleri'ndeki borçların yeniden yapılandırılacağını söyleyen Akşener, "Devlet memurlarının ne olduğunu görüyorum. Polislerin durumu feci. 4 tane öğretmen şekli var. Ücretli öğretmen, kadrolu öğretmen, sözleşmeli öğretmen bir öğretmen daha yaptılar aklımda değil. Böyle bir durum olabilir mi? Öğretmenler kadrolu olacaktır. Canları ister özel sektörde çalışırlar ama ücretliymiş, sözleşmeliymiş olmaz. Bunlar kalkacak. Tarımla ilgili olarak girdiler başından belirlenecek. Tarım Kredi Kooperatifleri'ndeki borçlarınız yeniden yapılandırılacak. 2 yıl süre boyunca sadece faizini ödeyeceksiniz. Havza bazlı tarım yapılacak. Burası pamuk yetiştiren bir yer. Sultaniye üzüm vardı, şimdi ne hallerde düşünün. Suriyeliler 2 yıl içerisinde gidecek" ifadelerini kullandı.

'BU SİSTEMİN BİR AN EVVEL DEĞİŞMESİ LAZIM'

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise "Gördüğünüz gibi maalesef seçimden başka her şeyi konuşuyoruz. Konuşulmayan tek şey insanların fakirliği, mağduriyeti. Çünkü bunların konuşulması istenmiyor. Denizli'ye gittik, 'Ekmeğimizi bölüşürüz, vatanımızı böldürmeyiz' yazıyor. Hem vatanımızı böldürmeyelim hem de ekmeğimizi bölüşmeden herkes kendi ekmeğinin sahibi olsun. Vatanı bölmek kimin haddine, kim bölüyor vatanı? Biz varız, biz. Bu sistemin bir an evvel değişmesi lazım" dedi. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN

2023-05-07 15:40:47



