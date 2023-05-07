Somaspor - Nazilli Belediyespor: 2-0

2023 İETT ücretleri ne kadar?

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Şevket YILMAZ / SOMA, (DHA)

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Enver Aydın, Oğuzhan Yiğit Karpuz, Bedirhan Soydemir

SOMASPOR: Muharrem Yavuzhan (Dk. 80 Kadir Karış), Kadir Kurt, Erdem, Eray, Oğuzhan, Mücahit (Dk. 70 Şener), Yusuf Türk (Dk. 88 Ahmet Hakan), Yusuf Tursun (Dk. 70 Emrecan), Mustafa, Emrecan (Dk. 89 Enes)

EŞİN GROUP NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Zekeriya Mehmet (Dk. 66 Hakkıcan), Nuh (Dk. 85 Doğukan), Emre, Bilal (Dk. 82 Şükrü Kaan), Furkan, Mert Özyıldırım, Mert Er Estik, Nurettin, Alim, Bertuğ

GOLLER: Dk. 79 Emrecan, Dk. 83 Yusuf Türk (Somaspor)

SARI KARTLAR: Yusuf Türk (Somaspor), Mert Özyıldırım (Nazilli Belediyespor)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Play-Off'a kalma mücadelesi veren Somaspor evinde alt sıralardan uzaklaşmaya çalışan Eşin Group Nazilli Belediyespor'u 2-0 yenerek umutlarını sürdürdü. İlk yarısı golsüz sona eren maçın 79'uncu dakikasında Emrecan, Somaspor'u 1-0 öne geçirdi. Somaspor 83'üncü dakikada Yusuf Türk'ün golüyle farkı ikiye çıkarıp rahatladı: 2-0. Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, 3 puan Somaspor'un oldu. Bu sonuçla Manisa ekibi 51 puana yükselip bitime 2 maç kala ilk 6 yolunda şansını devam ettirdi. Somaspor, son 2 haftaya Play-Off hattının 3 puan gerisinde girdi. Nazilli Belediyespor ise 45 puanda kalıp küme düşme korkusunu henüz atamadı. Bitime 1 maçı kalan Nazilli, düşme hattının 3 puan üzerinde yer alıyor.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Soma Şevket YILMAZ

2023-05-07 17:05:18



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