Somaspor - Nazilli Belediyespor: 2-0

Şevket YILMAZ / SOMA, (DHA)
STAT: Atatürk
HAKEMLER: Enver Aydın, Oğuzhan Yiğit Karpuz, Bedirhan Soydemir
SOMASPOR: Muharrem Yavuzhan (Dk. 80 Kadir Karış), Kadir Kurt, Erdem, Eray, Oğuzhan, Mücahit (Dk. 70 Şener), Yusuf Türk (Dk. 88 Ahmet Hakan), Yusuf Tursun (Dk. 70 Emrecan), Mustafa, Emrecan (Dk. 89 Enes)
EŞİN GROUP NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Zekeriya Mehmet (Dk. 66 Hakkıcan), Nuh (Dk. 85 Doğukan), Emre, Bilal (Dk. 82 Şükrü Kaan), Furkan, Mert Özyıldırım, Mert Er Estik, Nurettin, Alim, Bertuğ
GOLLER: Dk. 79 Emrecan, Dk. 83 Yusuf Türk (Somaspor)
SARI KARTLAR: Yusuf Türk (Somaspor), Mert Özyıldırım (Nazilli Belediyespor)
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Play-Off'a kalma mücadelesi veren Somaspor evinde alt sıralardan uzaklaşmaya çalışan Eşin Group Nazilli Belediyespor'u 2-0 yenerek umutlarını sürdürdü. İlk yarısı golsüz sona eren maçın 79'uncu dakikasında Emrecan, Somaspor'u 1-0 öne geçirdi. Somaspor 83'üncü dakikada Yusuf Türk'ün golüyle farkı ikiye çıkarıp rahatladı: 2-0. Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, 3 puan Somaspor'un oldu. Bu sonuçla Manisa ekibi 51 puana yükselip bitime 2 maç kala ilk 6 yolunda şansını devam ettirdi. Somaspor, son 2 haftaya Play-Off hattının 3 puan gerisinde girdi. Nazilli Belediyespor ise 45 puanda kalıp küme düşme korkusunu henüz atamadı. Bitime 1 maçı kalan Nazilli, düşme hattının 3 puan üzerinde yer alıyor.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Soma Şevket YILMAZ
2023-05-07 17:05:18
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.